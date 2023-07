70 kinderen op Zomerschool Oost Gelre

LICHTENVOORDE – Gedurende de zomerperiode van 11 juli tot en met 17 augustus, komen zo’n 70 kinderen samen voor een leerervaring bij de Zomerschool in Oost Gelre. Het initiatief, dat drie ochtenden per week plaatsvindt, heeft tot doel nieuwkomers en migrantenkinderen in de leeftijd van 5 tot en met 20 jaar te ondersteunen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. De kinderen zijn maximaal 2 jaar in Nederland en hun afkomst is zeer divers. Ze komen bijvoorbeeld uit Oekraïne, Syrië, Eritrea, Irak en Pakistan. Er zijn 5 leeftijdsgroepen, met elk hun eigen programma. Deelname is vrijwillig. De Zomerschool, gehouden op de locatie van de Sint Jorisschool aan de Waterhoen in Lichtenvoorde, biedt een platform voor deelnemende kinderen om zich verder te ontwikkelen in hun taalvaardigheid en vertrouwd te raken met de Nederlandse cultuur en gebruiken.

Kennis maken met Nederlandse taal, cultuur en gebruiken

De kern van de Zomerschool is gericht op het vergroten van taalvaardigheid en het bevorderen van sociale interactie. De kinderen worden aangemoedigd om actief in gesprek te gaan en hun kennis te delen. Als onderdeel van het programma hebben ze reeds een kijkje genomen bij de lokale brandweer en zullen ze binnenkort een bezoek brengen aan een corsobouwgroep. Daarnaast wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren tussen de 17 en 20 jaar, die een waardevolle sollicitatietraining krijgen. Ze leren essentiële vaardigheden, zoals het opstellen van een CV en het succesvol voeren van een sollicitatiegesprek.

Op donderdag 27 juli brengen burgemeester Annette Bronsvoort en wethouder Ellen Dusseldorp een bezoekje aan de Zomerschool.

