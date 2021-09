Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Zondagmiddag 5 september om 14.00 uur staat gitaarvirtuoos Harry Sacksioni in Openluchttheater Lichtenvoorde. Deze meestergitarist is in staat op drie partijen tegelijk te spelen bas, harmonie en melodie. Hij wordt niet voor niets ook wel de ‘Johan Cruyff van de gitaarmuziek’ genoemd!

Sacksioni heeft het technisch vermogen om ‘een hele band uit zijn gitaar te toveren’. Hij mixt zijn gitaarspel met zijn ontwapenende en humoristische verteltrant. Dat maakt een optreden een overrompelende en persoonlijke gebeurtenis. Niet voor niets is hij Edison winnaar, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd hij afgelopen jaar voor het elfde jaar op rij uitgeroepen tot de Beste Akoestische Gitarist van de Benelux!

Sacksioni bespeelt tijdens een concert meerdere gitaren. Voor een tournee maakt hij de keuze uit zijn collectie akoestische en elektrische modellen, afhankelijk van de sfeer en de (gitaar)stemming van de composities. Hij speelt zowel 6-snarige als 12-snarige gitaren, waaronder een enkel exotisch model. Een bijzondere gitaar is een door Bert Kwakkel gebouwde gitaar met dubbele hals, de ene helft elektrisch en de ander akoestisch om tijdens het nummer te kunnen wisselen zonder van gitaar te wisselen. Een bekend ‘handelsmerk’ zijn Harry’s causerieën, humoristische verhaaltjes en anekdotes waarmee hij zijn muziekstukken in-, uit- of begeleid

De concerten zijn vrij toegankelijk maar wij vragen u toch om een vrijwillige bijdrage, waarvoor wij u natuurlijk zeer dankbaar zijn. Bij het verlaten van de locatie kunt u deze bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bus/mand. We kunnen wel een indicatie geven maar we laten het natuurlijk over aan uw vrijgevigheid.

Aanvang concert: 14:00 uur

Adres: Openluchttheater Lichtenvoorde, Visserijdijk, 7134 RD Vragender