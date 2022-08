Aan de slag in het LEGO WeDo Atelier van het BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 8 september staat het BIEBlab in Lichtenvoorde in het teken van het bouwen en programmeren met LEGO WeDO. De bouwactiviteiten beginnen om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Het LEGO WeDo Bouwatelier

Bouwen én programmeren met LEGO! Kies een project uit de modellenbibliotheek en geef er je eigen draai aan, of maak een compleet eigen ontwerp. Waar kies jij voor? En wat ga je maken in het LEGO-atelier?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Lichenvoorde en in een aantal bibliotheken in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Lichtenvoorde is dat elke eerste en derde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

