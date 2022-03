‘Achterhoekse streektaal’ in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op donderdag 31 maart 2022 (19.30 uur) verzorgt Diana Abbink in de Bibliotheek Lichtenvoorde een lezing met als onderwerp: ‘Achterhoekse streektaal’.

Abbink zal in de Bibliotheek Lichtenvoorde vertellen over het belang van de machtig mooie Achterhoekse taal: het Nedersaksisch. Een streektaal vol nuchterheid en humor. Vol historie en trots. Een taal van saamhorigheid. Over hoe belangrijk het is dat de taal gekoesterd en gewaarborgd wordt. Dat we de taal blijven gebruiken, en doorgeven aan volgende generaties.

Diana Abbink (Winterswijk, 1957) is oud-gemeenteraadslid en wethouder financiën in Winterswijk. Tegenwoordig werkt ze als zzp-er onder meer voor het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers als projectleider identiteit. Ze is voorzitter van Dialectkring Achterhook en Liemers en de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland en bestuurslid van de Stichting Schrieverspad en de Staring Stichting. Daarnaast is ze voorzitter van de jury van de Willem Sluiter-prijs en mede-initiatiefnemer van ‘Boezewind’, het platform voor mensen die de streektaal willen bewaren voor nu en later.

Aanmelden

Toegangskaarten zijn te koop via de site (www.oostachterhoek.nl/streektaal) en kosten voor leden €7,50. Niet leden betalen €10,00.

Aanmelden voor deze lezing gaat via www.oostachterhoek.nl/streektaal, in de bibliotheekvestiging of via 088-0062929.

