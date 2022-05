Afzwaaiend festivaldirectrice Tante Rikie krijgt onder andere Donnie XL en Kees van Hondt op bezoek

LICHTENVOORDE – Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, heeft iets heel bijzonders voor de bezoekers in petto: de 70-koppige Theatergroep Hydra haalt alles uit de kast en brengt een eerbetoon aan de vrouw die ons allemaal samenbracht op de weilanden in Lichtenvoorde. Dames en heren, komt dat zien: Tante Rikie De Musicalllll!

Poster ‘Welkom Thuus’

Aanschouw hier de poster, oftewel de tuin der lusten, waar onze afzwaaiende mater familias, godin en bedenker van de Achterhoekse oerknal de bezoekers op 14, 15, 16 en 17 juli ‘Welkom Thuus’ heet. Thuuskommen doe je op de Beloofde Weilanden tussen al het spektakel van muziek, motorcross, stunts en theater in de schoot van onze almachtige Tante Rikie. Thuus is meer een gevoel dan een plek; zalvende klanken strelen de knalpiep van Eustachius, je wordt er omringd door paradijselijke geurende feromonen en spijzen, het gouden sap vloeit er rijkelijk en iedereen vliegt voorbij op een collectieve high van goeie zin.

De lijst met nieuwe namen:

Donnie XL, Mooi Wark, Navadem, Leif de Leeuw Band, Henning, Speedmobile, DJ Erik Docter, Jaap & Pim, Koray, The Wetnecks (US), Orquestra Salsabor, Jungle Moto, The Darkraver, Kunstbende, Kees van Hondt, Santrofi (GH), Prince Fatty & Horseman, Eastwave, Drumcomplex, Wouter van der Goes, DJ Voeselnek, Oversteekpolitie, Arnon Grunberg + Zanzara, The Porders, House of Rock, Team Rush Hour, Saint Ronil, The Bentleys en Theatergroep Hydra – Tante Rikie De Musical.

Al eerder maakten wij de volgende namen bekend:

Dropkick Murphys (US), Danny Vera, De Jeugd van Tegenwoordig, Cocaïne Hippo, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, Tim Knol & The Blue Grass Boogiemen, Djeckman, Daredevils, Mell & Vintage Future, Man Man Man de Podcast, Het mobiele naaiatelier, YallahYallah Live (NL/SY/MA), Joost Oomen & Kruidkoek, Thijs Kemperink, Donkey Tonk, B.V. Natuur, Splinter, Bram Krikke feat. Stefan & Sean, Marco V, DJ Thera, Chris Deluxe, Kenny B, Glenny & Rude Cut Band – Tribute to Gregory Isaacs (SU/NL), Corné van Zeijl, Noah Chorny – Swaypole, Balkan Paradise Orchestra (ES), Hens Solo, The Hillbilly Moonshiners, Antoon, BZB, Blend Mishkin (GR), Dreadzone (GB), Snelle Tatta,Stiff Richards (AU),Temple Fang, Tabanka (CV), Hymn for Her (US), Jetbone (SE), PRONK, Heqwerk, Kensington, Typhoon, The Kik, BÖKKERS, Mart Hoogkamer, The Dirty Daddies, Høken met de Heinoos, Paul Elstak, Malford Milligan & The Southern Aces (US), Dawn Brothers, Small Time Crooks,T-99, Sports Team (UK), Sloper (NL/BE/UK), Beachdog, Paceshifters, DJ.I.M., Mia More, Rave van Fortuin, SuperDeluxe, Tim Hox, They Say Jump (UK), Rootman J and the ZIONYOUTH crew (BE), The Drop (UK), Maurino HENGE (UK), Roodriks, Degos & Re-done, STUK, WeDamnz, Mental Theo, René Karst, Bij jos & Maria – Pikz Palace, Checkpoint Henry – Hendrik & Co, Marleen Hoftijzer, Jan Riesewijk & Tweeduuster, Frans Miggelbrink, André Manuel en Pieter Post – De Schildpad, Kamagurka & Herr Seele, Dirty Fences (US), Hef, Claw Boys Claw, De Niemanders, The BellRays (US), Darlyn, Erik Neimeijer, Project Wildeman, Boogie Monster, The Switchbacks, Theatergroep Matrose, GEISHAS OF DOOM, SONS (BE), Iconic Brass, Mahout (IT), Mr. Ray Bass, Rootsriders – Tribute to Bob Marley, Magic Tom & Yuri, Rumbaristas (ES/BE/FR), De Tropen, Bernard Schols, Cafe De Cavaleras Live, Loira Lux, Kingsta, Rolling Beatmachine, Rechtbank Gelderland, The Green Monkeys, WC Experience, ABBA Fever, Snelle & De Lieve Jongens Band, DI-RECT, De Dijk, André Kuipers – Duurzaamheid, Pater Moeskroen, De Paloma’s, Drukwerk, ICP & De Waterlandse Harmonie, Rob Heron & The Tea Pad Orchestra (UK), Hilltop Howlers, Legendary Shack Shakers (US), Paracetamøl, Tankzilla, Zoutmus – Jungleprinter, Black Leather Jacket (BE), Kraak & Smaak (DJ set), Radical Redemption, Promo (90s tot 20s set), Tommy Tornado & The Clerks (DE/NL), Han Bennink, Donovan Kingjay & the Rootz Lions (UK/NL), Gelukszoekers, ACG Vianen, Mr. Weazley, Omar Ka Orchestra, Broken Brass, Actic – Urban Safari!, Idaly, Mara Wells, Die Verdammte Spielerei (BE), 15Feet6 – League and Legend (BE), Cor, Adje en Compagnie Los Putos Makinas – Tutti Frutti (FR), Suzan & Freek, Party Animals, Abacus Theater – Wastelanders, Träcksäck, Megatent DJ’s, The Leadbeaters, Jurassic Park, VURRO (ES), Pip Blom, Opblaasservice op de camping, DJ Badmuts, Dr. Lektroluv (BE), Moksi, Klubbheads vs. BoozyWoozy, Tape-Deck Boombox, Meta and The Cornerstones (SN), KATCHAFIRE (NZ), Starfish, De Platenbazen, Sindicato Sonico (MX/BO/CU/BE), Baskar, Seis en Salsa (DE), Yumm Yumm & Friends, Vreemde Praktijk/INB-Theater, Fresku, Dopebwoy, Dani Deaux, CHAMOS, Ton van Wenum, Baby Blue, WEEKEND WARRIORS en Compagnie Paris Benarès – De Heilige koeien.

Jubeljaar Tante Rikie

Zwarte Cross vindt plaats van 14 tot en met 17 juli 2022. Het hele jaar, tot aan de Zwarte Cross, staat in het teken van onze afzwaaiend leider ‘Tante Rikie’. Kaarten zijn uitverkocht. De enige betrouwbare manier om nog aan kaarten te komen is TicketSwap.

WWW.ZWARTECROSS.NL

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....