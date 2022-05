LICHTENVOORDE – Op vrijdag 20 mei, vanaf 19.30 uur, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek de lezing ‘Al mijn schuld is weggedaan : afrekenen met (financiële) schuld’ in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Walter Hobelman zal zijn persoonlijke verhaal vertellen. Ook geeft hij tips en adviezen hoe je uit de schulden kunt komen. De toegangsprijs bedraagt € 3,50. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek betalen een euro minder: € 2,50. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/hobelman of door te bellen met het Servicebureau: 088-0062929.

Al mijn schuld is weggedaan

Armoede is een sluimerend kwaad in onze samenleving en treft meer mensen dan ‘men’ beseft. Bij veel mensen is niet bekend hoeveel stil verdriet en schaamte er is en welke impact het kan hebben op je sociale leven als je in de schuldsanering terecht komt of onder bewindvoering komt te staan. Walter spreekt uit eigen ervaring. Gelukkig is de overheid hier actiever mee bezig en is het thema meer bespreekbaar dan een paar jaar geleden. Toch is er nog steeds veel schaamte en kruipen mensen weg in een sociaal isolement vanwege hun schulden en alles wat daar bij gebeurt.

Daarom schreef Walter het boek ‘Al mijn schuld is weggedaan’. Om het onderwerp ‘armoede en schuld’ meer bespreekbaar te maken. Door zelf open en eerlijk te vertellen wat er in zijn leven is gebeurd, hoopt hij dat er meer begrip ontstaat en dat meer mensen hun verhaal durven te vertellen.

Walter Hobelman

Hobelman is fulltime tekstschrijver en freelance journalist voor onder andere het Achterhoek Nieuws. Hij is woonachtig in Gendringen.

Aanmelden

Op de site www.oostachterhoek.nl/hobelman staat meer informatie en de aanmeldmogelijkheid. Aanmelden kan ook bij het Servicebureau: 088-0062929.

