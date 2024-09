Albert Heijn Lichtenvoorde wordt vernieuwd

LICHTENVOORDE – Albert Heijn in Lichtenvoorde gaat vanaf vrijdag 20 september om 17:00 uur tijdelijk dicht voor een grondige verbouwing. De winkel zal op dinsdag 1 oktober om 11:00 uur weer feestelijk openen. Supermarktmanager Koen Lensen vertelt dat de winkel in tien dagen tijd wordt omgetoverd tot een moderne Albert Heijn met een ruimere indeling en een groot aanbod aan verse producten. Bij de heropening worden de eerste 300 klanten feestelijk ontvangen en is er muziek van een dj.

De vernieuwde winkel krijgt een versplein, waar groente en fruit dankzij ‘dry misting’, een vernevelingssysteem, langer vers blijven. Naast een uitgebreider aanbod aan verse producten komen er ook meer speciaalbieren. De bekende lokale producten, zoals Brouwersnos en meel van De Vier Winden uit Vragender, blijven verkrijgbaar. Een andere nieuwe functie is dat klanten straks met contant geld kunnen afrekenen bij de zelfscankassa’s.

Albert Heijn is al meer dan veertig jaar gevestigd in Lichtenvoorde. De geschiedenis van de winkel gaat terug tot 1956, toen de familie Kruip een kruidenierswinkel opende op de Varkensmarkt. In 1982 stapten zij over naar de Albert Heijn-formule, waarna in 1987 de verhuizing volgde naar de huidige locatie. In 2022 werd Hans Geveling de nieuwe franchisenemer. “We zijn trots op onze mooie locatie en kijken ernaar uit om de vernieuwde winkel te openen,” aldus supermarktmanager Koen Lensen.