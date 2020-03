Alzheimer Café over vakantiemogelijkheden bij dementie

LICHTENVOORDE – Voor mantelzorgers die voor hun partner of naaste zorgen is het noodzakelijk om af en toe op adem te kunnen komen. Dit is belangrijk om de, vaak zware, zorgtaak vol te houden. Vaak denken zij dat een vakantie met partner geen haalbare kaart is. Want hoe moet het dan met de zorg voor hun dierbare?

Op 25 maart geeft VIT-hulp bij mantelzorg u tips over de mogelijkheden om de zorg even uit handen te geven of even de zorg over te dragen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. U krijgt adressen waar u – met of zonder uw dierbare – naar toe kunt. Maar ook welke vormen van respijtzorg er zijn en hoe u dit kunt regelen. Na de pauze is er aandacht voor vakantiemogelijkheden, samen met je naaste met dementie: wat zijn de mogelijkheden voor een dagje uit of meerdere dagen weg. Ook worden ervaringen van anderen met u gedeeld.

Over het Alzheimer Café in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: woensdag 25 maart 2020

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411