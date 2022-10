Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde over vastleggen van afspraken

LICHTENVOORDE – Op woensdag 26 oktober opent het Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde weer haar deuren. Het thema tijdens deze bijeenkomst is: ‘Bespreek samen de toekomst en leg wensen en afspraken vast.

Op deze avond geeft notaris Bas Schipper informatie over zaken die wenselijk zijn om van tevoren vast te leggen als iemand dementie krijgt. Iemand met dementie verliest geleidelijk de grip op de wereld. Om haar/zijn rechten te beschermen zowel op medisch als financieel gebied, is het wenselijk dat deze zaken op een goede manier vastgelegd en overgenomen worden. Wat komt hierbij kijken, hoe regel je dit?

Over het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Trefpunt is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: woensdag 26 oktober 2022

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3)

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411

