Animeren met LEGO in BIEBlab Lichtenvoorde

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

LICHTENVOORDE – Op donderdag 27 juni, om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde hoe je een animatiefilm met LEGO kunt maken. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Maak een LEGO-animatie

Van LEGO kun je alles maken: Een boot, een vliegtuig of een trein. Maar wat is er nou leuker dan je LEGO ook tot leven te laten komen? We beginnen met het verhaal dat een duidelijk begin, midden en einde moet hebben. Bouw daarna alles wat je denkt nodig te hebben voor je filmpje en zet het samen met de camera en het statief klaar op je werkplek. Maak de foto’s en aan het einde van dit BIEBlab worden de foto’s achter elkaar gezet tot een filmpje dat je toegestuurd krijgt.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

