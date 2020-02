Annemarie Damhuis te gast in het Schrijfcafé Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De laatste bijeenkomst van het Schrijfcafé in de Bibliotheek Lichtenvoorde (Dijkstraat 2a) staat op 24 februari 2020 in het teken van de Groenlose Annemarie Damhuis. De avond begint om 19.30 uur. Aanmelden wordt op prijs gesteld.

Annemarie Damveld

De Groenlose Annemarie Damveld schrijft al vanaf haar tiende. Vooral gedichten en kleine verhalen. Drie jaar geleden kreeg ze een vreemde droom die ze uitwerkte in een verhaal. Sindsdien is ze het schrijven serieuzer gaan aanpakken. Ze deed mee aan schrijfwedstrijden en volgde een cursus schrijven in het dialect. Vanaf dat moment pent ze voornamelijk in de streektaal over het dagelijkse leven en noemt ze zichzelf ‘Merakels Plat’. Er is een verhaal van haar gepubliceerd in het Boekenweekgeschenk 2017 van Achterhoek en Liemers. Ook heeft ze met verhalen en gedichten in ‘Moespot’ en ‘Bodbreef’ gestaan en draagt ze regelmatig voor uit eigen werk.

Annemarie heeft gedichten op groeipapier geschreven en die opgehangen op bankjes in de natuur. Een imker uit Groenlo vond dit zo leuk dat hij haar vroeg of ze dialectgedichtjes op zijn honingpotjes wilde schrijven.

Op het moment werkt ze aan een boek over een jongen die graag wil leren om ‘gewoon’ te worden. Het is een sprookje in dialect. Waarschijnlijk wordt het geschreven in dichtvorm.

Schrijfcafé

Tijdens het Schrijfcafé wordt op informele wijze gepraat over schrijven en alles wat daarbij komt kijken. Onder het genot van koffie of thee wisselen de deelnemers gedachten en ideeën uit over zelf meegebrachte teksten, al dan niet zelfgeschreven. Schrijfervaring is absoluut niet nodig. Barbara Pavinati, die de avonden leidt, trapt elk samenzijn af met een inbreng van eigen pen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijzondere avond is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/schrijfcafe. Deelname kost €5,00 en kan op de avond zelf voldaan worden.