Augmented Reality in BIEBlab Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op woensdag 5 en woensdag 12 januari staat het BIEBlab vanaf 15.00 uur in het teken van special effects en Augmented Reality. In verband met de geldende coronamaatregelen zal het BIEBlab online plaatsvinden. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Special effects (in Augmented Reality)

Een ontploffing? Een vuurspuwende draak? Een ontvoering door aliens? Door gebruik te maken van augmented reality lijkt het wel alsof je op een filmset terecht bent gekomen! Welke scene verzin jij, en welke spannende dingen gebeuren er allemaal. We werken met een greenscreen en je leert hoe je special effects toevoegt.



Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.



