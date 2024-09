Baas over je eigen wachtwoorden

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 4 oktober om 11.00 uur organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in Lichtenvoorde de eerste bijeenkomst van een tweedelige cursus over het beheren van wachtwoorden. De cursus is volledig gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via www.oostachterhoek.nl/wachtwoord of in de bibliotheek zelf. Aanmelden kan ook telefonisch via 088-0062929.

Voor bijna alles heb je tegenwoordig een online account nodig: van het bestellen van kleding tot het maken van een afspraak bij de kapper. Maar hoe werkt een account precies, wat houdt het in, en hoe zorg je ervoor dat het veilig blijft? In deze cursus leer je in twee lessen hoe je een online account aanmaakt, wat er met jouw gegevens gebeurt en hoe je veilige wachtwoorden kunt creëren en beheren.

