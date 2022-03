Begrip, kennis en kunde: ondanks prikangst toch een coronavaccinatie

LICHTENVOORDE – GGD Noord- en Oost-Gelderland start per direct met een speciaal spreekuur voor mensen met prikangst. Iedereen die zich wel graag wil laten vaccineren tegen het coronavirus maar deze stap nog niet heeft durven zetten uit angst voor de prik is welkom in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte naast de vaste vaccinatielocatie in Lichtenvoorde.

Het personeel op deze locatie heeft ruime kennis en ervaring, specifiek op het gebied van mensen met prikangst. Door samen de tijd te nemen en te luisteren naar wat er nodig is om de ervaring zo prettig mogelijk te maken kan iedereen deze stap zetten.

Afspraak maken

Op woensdag- en zaterdagochtend tussen 08.00 en 13.00 uur is iedereen welkom. Maak hiervoor wel even een afspraak door te bellen met 088-4433355 (tweemaal optie 1). Zo weten we zeker dat we alle tijd voor je hebben.

Alle actuele informatie is terug te lezen op https://ggdnog.nl/prikangst

