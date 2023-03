Bibliotheek in De Leest versierd met kunstschoenen gemaakt door Marianum-studenten

LICHTENVOORDE – De komende maand zijn de grote etalageramen van de Lichtenvoordse bibliotheek het decor van wel een heel bijzondere tentoonstelling. In de bieb worden kunst-schoenen geëxposeerd, vervaardigd door derdejaars leerlingen van Scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde. Dat de Bibliotheek aan ‘De Leest’ is gevestigd en Lichtenvoorde natuurlijk een geschiedenis van schoenmakers kent, maakt de plek van deze tentoonstelling nóg toepasselijker. De geëxposeerde werken staan zo opgesteld dat ze vanaf buiten te zien zijn, het andere deel is tijdens openingsuren van de Bibliotheek binnen te bewonderen.

Opdracht ‘Arty-shoes-gallery’

Docente Beeldende Vorming, Heleen Rooks-Hulshof, legt uit wat de opdracht voor de leerlingen was: “De leerlingen die Beeldende Vorming in leerjaar 3 van het VMBO hebben gekozen krijgen opdrachten waarbij het ontwerpproces en het zelf maken van keuzes binnen die opdracht steeds belangrijker wordt. Dit jaar kregen zij voor het eerst een opdracht waarbij een restproduct de basis was voor de gehele opdracht.

Bij de Stichting MooiZooi in Haarlem hebben we mallen voor orthopedische schoenen gekocht. Mooizooi is een sociaal, duurzaam en creatief magazijn waar schoon- en veilig restafval en restmateriaal van bedrijven wordt verzameld en aangeboden voor creatieve doeleinden. Ook is Mooizooi een werkgelegenheids- en dagbestedingsproject voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Hun doelgroepen zijn o.a. scholen, verenigingen, kinderdagverblijven, kunstenaars en particulieren.

De mallen zijn omgetoverd tot een bijzondere collectie kunst-schoenen. Naast een schoen, een bijpassende doos en een logo hebben de leerlingen ook een bladzijde voor de overzichtscatalogus gemaakt. Een schoen maken is één, deze op een commerciële manier presenteren een tweede… Kom kijken en geniet”, besluit een trotse Heleen.

Catalogus en gastenboek

In de bibliotheek ligt bij de expositie een exemplaar van de bijbehorende catalogus. Daarnaast is er een gastenboek beschikbaar, waar bezoekers van de expositie hun reactie kunnen vermelden. Dit gastenboek is toegevoegd aan de expo dankzij tips van bezoekers aan de succesvolle tentoonstelling ‘Coulisselandschap’, die de afgelopen maand te zien was in de bieb.

