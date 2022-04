Bibliotheek op koopzondag geopend met kidsactiviteiten

LICHTENVOORDE – Op zondag 1 mei staat het centrum van Lichtenvoorde bol van activiteiten voor kinderen. Tijdens de KidsDag kunnen zij overal terecht voor sprankelende activiteiten, ook in de Bibliotheek Lichtenvoorde! Kennismaken met Boekjes & Babbels? Of met de robots van de bieb? De TouchTable uitproberen? Met een VR/3D-bril aan de slag gaan? Of zelfs een computer leren trainen? Kom dan zondagmiddag 1 mei een kijkje nemen in de bieb aan De Leest. Alle activiteiten zijn gratis bij te wonen. De Bibliotheek is ook geopend voor het lenen van boeken (zelfservice) en het lezen van kranten en tijdschriften.

Activiteiten in teken van thema ‘winkelen’

Alle activiteiten in de Bibliotheek staan die zondagmiddag in het teken van het thema winkelen. Voor alle leeftijdsgroepen is er vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur een doorlopend programma. Boekjes & Babbels voor de allerkleinsten, voorlezen en interactieve spelletjes voor kinderen van 2-6 en een doorlopend programma Creatieve Technologie vanaf 6 jaar. En natuurlijk is het ook mogelijk (tussen 12.00 en 17.00 uur) om zelf boeken komen ‘shoppen’ in de Bibliotheek via de zelfservice of een krant of tijdschrift te lezen.

Boekjes & Babbels over ‘Boodschappen doen’

De allerjongste kids (0-4 jaar) en hun ouders kunnen die zondagmiddag kennis komen maken met Boekjes & Babbels, het gezelligste voorleesuurtje van de maand. Dit voorleesuurtje vindt normaal altijd op de eerste donderdagochtend van de maand plaats. Deze speciale uitvoering van Boekjes & Babbels staat in het teken van ‘boodschappen doen’.

TouchTable en voorlezen

De Bibliotheek Lichtenvoorde beschikt over een TouchTable, waarop diverse leuke spellen en programma’s draaien. Op 1 mei kunnen de 2- tot 6-jarigen zich vermaken met diverse interactieve spellen op de TouchTable, die te maken hebben met boodschappen en rekenen met geld. En ook deze groep kan terecht voor een heerlijk voorleesmoment over het thema ‘winkelen’.

Robots

Iedereen van 6-12 jaar kan kennis komen maken met de robotjes van de Bibliotheek. Leer in deze workshop hoe je je robotje je boodschappen kunt laten doen.

Virtual Reality en 3D-brillen

Voor iedereen uit de bovenbouw van de basisschool (8-12 jaar) is het mogelijk om zelf een eigen winkel te ontwerpen in 3D. En als kers op de taart: je kunt met je Virtual Reality-bril een kijkje nemen in je eigen shop.

Computer trainen met Machine Learning

Hoe train je een computer in een onbemande supermarkt om verschillende artikelen te herkennen? Doe mee aan deze workshop voor iedereen van 8-12 jaar en leer meer over kunstmatige intelligentie.

