Bieb ondersteunt bij het digitaler worden

LICHTENVOORDE – De wereld wordt steeds digitaler. Meer en meer wordt aan de burger gevraagd om zaken digitaal te regelen. Het aanvragen van toeslagen, het regelen van een verlenging van je rijbewijs, contact leggen met je huisarts of ziekenhuis. Maar wat als je niet zo digivaardig bent? De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt graag hulp in de vorm van cursussen, workshops en spreekuren.



Digitaal cursusaanbod

Er worden verschillende cursussen in de Bibliotheken in de Oost-Achterhoek georganiseerd: Computercursussen Klik & Tik (voor echte beginners en iets gevorderden), Digisterker (waarbij er hulp geboden wordt bij zaken waarvoor je een DigID nodig hebt), Digitheek (korte workshops over uiteenlopende onderwerpen), maar ook spreekuren waarbij je met een gerichte vraag terecht kunt bij een medewerker. Meer informatie hierover is te vinden op: www.oostachterhoek.nl/cursussen. Natuurlijk kunnen geïnteresseerden ook terecht in de bibliotheekvestigingen, waar een handige folder met informatie en het programma klaarligt en waar medewerkers meer informatie kunnen verstrekken.



Cursussen en workshops Oost Gelre

In de gemeente Oost Gelre starten op de volgende momenten cursussen:

24-1, 13.00 uur, Lichtenvoorde: Start Klik & Tik voor echte beginners

24-1, 15.00 uur, Lichtenvoorde: Start Klik & Tik voor iets gevorderden

28-1, 14.00 en 15.30 uur, Lichtenvoorde: Digitheek: Maak je eigen moodboard in met Pinterest

9-2, 9.30 uur, Lichtenvoorde: Start Digisterker, omgaan met de sites van de overheid

25-2, 14.00 en 15.30 uur, Lichtenvoorde: Digitheek: Zoeken en reserveren met de Iguana bieb-app



Gratis cursussen

Cursussen zijn gratis voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Niet-leden betalen €66,00 voor één cursus, of worden alsnog lid voor €56,00 (met gebruik van alle dienstverlening, incl. onbeperkt aantal cursussen).

De workshops Digisterker en Digitheek zijn voor iedereen gratis.



Opgave

Aanmelden voor één van de cursussen of workshops kan via www.oostachterhoek.nl/cursussen, of via 088-0062929.

