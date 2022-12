BIEBlab én Boer Boris tijdens ‘Let it Snow’

LICHTENVOORDE – Op zondag 11 december, tijdens ‘Let it Snow’, is ook de Bibliotheek Lichtenvoorde van 12.00-17.00 uur geopend. Er zijn diverse gratis activiteiten voor kinderen, maar gewoon even een krant of tijdschrift lezen is natuurlijk ook mogelijk. De Bibliotheek biedt een warme plek!

Boer Boris

Om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur kun je terecht voor de vertelvoorstelling ‘Boer Boris in de sneeuw’. Deze vertelvoorstelling is speciaal voor de jongste kinderen. Ook kunnen kinderen door hun ouders gefotografeerd worden als ‘Boer Boris’. Je kunt ook een kleurplaat met Boer Boris komen kleuren. En… je kunt een sneeuwpop bouwen of sneeuwballen gooien in de bieb…..

BIEBlab in winterse sferen

Het BIEBlab is doorlopend toegankelijk voor de wat oudere kinderen. Ze kunnen aan de slag met allerlei winterse creatieve technologieën.

Proefabonnement en warme verrassing

Tijdens Let it Snow zijn er in de Bibliotheek Lichtenvoorde proefabonnementen te verkrijgen, waarmee je drie maand lang de dienstverlening van de bieb uit kunt proberen. Én… we hebben een warme verrassing, waarmee we willen vertellen dat de Bibliotheek altijd een ‘Warme Kamer’ kan zijn. Een plek waar je op kunt warmen en een plek voor ontmoeting. En ondertussen kun je thuis je verwarming lager zetten.

