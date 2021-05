BIEBlab Kunstwijs in Lichtenvoordse bieb

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Vanaf 10 juni krijgt de Bibliotheek Lichtenvoorde een spetterende nieuwe activiteit! Twee keer per maand kunnen alle kinderen uit groep 5 t/m 8 terecht in het BIEBlab. De workshops vinden plaats op de tweede en vierde donderdag van de maand, van 15.00 tot 16.30 uur. Tijdens de eerste workshop kunnen de deelnemers aan de slag met Lego WeDo. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/BIEBlab. Deelname kost € 2,50.

Nieuwe dienstverlening

“We zijn zo blij dat de Bibliotheken weer open zijn”, aldus Resy Oonk, PR/Communicatie-medewerker van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. “We hebben een heleboel nieuwe activiteiten op de rol staan, zeker in onze nieuwe bieb in Lichtenvoorde. We kunnen nog niet alles opstarten, maar activiteiten voor kinderen kunnen al wel beginnen. Trots presenteren wij dan ook BIEBlab Kunstwijs, een creatieve plek voor ondernemende kinderen. Ze kunnen er volop aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden zoals 3D-printen, robots en programmeren. In onze vestigingen in Eibergen en Ruurlo worden deze workshops al enige tijd gegeven, met groot succes. We werken samen met ‘Muziek en Kunstwijs’ en organiseren om de beurt een workshop. Dat gaat ook in Lichtenvoorde op die manier plaatsvinden. Een fijne samenwerking met een mooi resultaat in de vorm van een zeer afwisselend programma”, sluit Oonk enthousiast af.

Lego WeDo zweef-challenge

Ken je onze geweldige LEGO WeDo-dozen al? Daarmee kun je allerlei ontwerpen maken en bouwen, en deze programmeer je daarna met een app. In deze workshop krijg je de opdracht om je LEGO bouwwerk al bungelend aan een lijn over een ravijn te laten bewegen. Heb je hem goed gebouwd en geprogrammeerd en haalt hij de overkant? Of stort hij te pletter? Spannend!