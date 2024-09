Bijeenkomst ‘Troost’ in Lichtenvoordse bieb

LICHTENVOORDE – Op dinsdagmiddag 24 september (15.00-17.00 uur) opent Bibliotheek Lichtenvoorde haar deuren voor een bijeenkomst over ‘Troost’. Iedereen is welkom bij deze muzikale bijeenkomst, maar aanmelden via www.oostachterhoek.nl/troost is noodzakelijk. Aanmelden in een van de bibliotheken of via 088-0062929 is ook mogelijk. Deelname is geheel gratis.

In de regio Oost-Nederland organiseren de regionale Centra voor Levensvragen samen met de Netwerken Palliatieve Zorg een serie van zeven bijeenkomsten over het thema ‘Troost’. Troost raakt aan de meest fundamentele vragen van ons mens-zijn. Wat betekent troost voor mij? Kan ik troost bij mezelf vinden? Of zoek ik troost bij een ander?

Tijdens deze bijeenkomst in Lichtenvoorde wordt onder begeleiding van geestelijk verzorgers een open gesprek gevoerd. Marcel Verheugd verzorgt de muzikale omlijsting. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek, Willem, Hart voor Levensvragen, en de bibliotheken Achterhoekse Poort en Oost-Achterhoek.