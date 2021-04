Boekendozen op De Leest in bieb

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – In de maand april is de exporuimte voor de ramen van de Bibliotheek Lichtenvoorde het terrein van vier achtstegroepers van Basisschool De Leeuw. Zij exposeren vol trots hun boekendoos. De expositie is van buiten goed te zien en zeer de moeite van een wandelingetje waard.

Opdracht school

“In de lockdown moest de hele klas een boek lezen”, vertelt Milan Kolkman, één van de exposanten. “Als het boek uitgelezen was gingen we er een doos van maken die bij het boek past. Dat vormgeven van die doos hebben we op school en thuis gedaan”, vervolgt hij. Juf Eefje vult aan dat elke leerling vijf tot tien voorwerpen in de doos mocht plaatsen die te maken hadden met belangrijke stukjes uit het boek. “Dat mochten echte voorwerpen zijn of zelf geknutselde”, aldus de juf. Vier van die dozen kregen een beoordeling ‘uitmuntend’. Deze leerlingen mochten hun knutselwerk aan heel Lichtenvoorde laten zien in de Bibliotheek.

Boekendozen

Milan las ‘Mijn broer is een superheld’ van David Solomons. Een leuk boek, volgens deze enthousiaste leerling. De voorwerpen die hij erbij vond passen waren: sterren, een alien, een komeet én een foto van zijn broer.

De tweede leerling van wie de boekendoos geëxposeerd is, is Pip Doornbos. Pip las ‘Charlie and the chocolate factory’. En deze groep 8-leerling las dit prachtige boek van Roald Dahl helemaal in het Engels. “Ik heb zelf de bril geknutseld, die je op moest zetten in de televisiekamer van Willy Wonka. Ook heb ik de chocoladereep en het golden ticket nagemaakt. En de hoed van Willy Wonka”, voegt ze er nog trots aan toe.

Ilse Krabben las ‘Het geheim van de snoepfabriek’ van Selma Noort. Haar gebruikte voorwerpen waren onder andere twee draken, een moersleutel en een hamer. “Ook heb ik er een zakje caramelblokjes in gedaan en zelf een boek gemaakt”, aldus Ilse.

De laatste van het viertal, Saar Doppen, las een klassieker: ‘Kruimeltje’ van Chris van Abkoude. “Ik vond het hondje van Kruimeltje een belangrijk voorwerp voor de doos. Ook het weeshuis waar Anna in zat is te zien. Daarnaast zie je een stuk zeep en goud”, vertelt Saar.

Lezen of knutselen

Op de vraag wat er leuker is, knutselen of lezen, zijn ze het redelijk eens. “Knutselen! Maar lezen ook, want dan weet je wat je precies gaat knutselen”. En ze zijn het er allen roerend over eens dat deze opdracht van De Leeuw een hele leuke manier is om anderen te laten zien waar het boek over gaat, zodat ze het daarna misschien zelf wel willen lezen.

Exposeren op De Leest

Ook een mini-expo inrichten voor de ramen van de Bibliotheek? Stuur een mail naar resy.oonk@oostachterhoek.nl en dan nemen we contact op met je.

