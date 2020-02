Boeren krijgen antwoord op vragen over zonne-energie in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Speciaal voor boeren uit de Achterhoek en omstreken is een informatiebijeenkomst over zonnepanelen. Op donderdag 5 maart wordt er zowel ‘s middag als ‘s avonds een presentatie gegeven door experts op het gebied van zonnepanelen en kunnen agrarisch ondernemers al hun vragen stellen.

De organisatie is in handen van LTO en Tenten Solar maar ook niet-leden zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Al in 2012 werd het Achterhoekse bedrijf door LTO geselecteerd voor het leveren van zonnepanelen bij boeren en tuinders. Inmiddels zijn op meer dan 500 boerendaken in het land zonnepanelen geplaatst.

Op 5 maart vertellen specialisten wat er komt kijken bij het aanschaffen van zonnepanelen en beantwoorden ze vragen als: Hoe werken zonnepanelen precies, wat zijn de verschillen, wat kost het, wat levert het op en wat is de terugverdientijd. Daarnaast wordt er ingegaan op de subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Dit voorjaar is de laatste kans om subsidie voor een grootzakelijke investering te verkrijgen via SDE+ in de huidige vorm. Vanaf oktober wil de overheid de nieuwe aanvraagrondes insteken op het vermijden en beperken van CO2-uitstoot, waardoor het beschikbare budget over meer aanvragen verdeeld zal worden. Nick Waltmans van Full Power Support weet alles over subsidies en rendementsberekeningen voor zonnepanelen en legt uit hoe de regelingen in zijn werk gaan.

Arnout Goeman van LTO: ‘We merken dat er veel vragen zijn bij ondernemers voordat men overgaat op de aanschaf van zonnepanelen. Daarom vonden wij het een goed idee van Tenten Solar om een vrijblijvende bijeenkomst te organiseren speciaal voor boeren en tuinders. Mocht er uit andere regio’s in het land ook belangstelling zijn, dan kunnen we daar misschien in de toekomst ook een informatieve avond of een middag organiseren.’

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om vragen stellen en wordt er een rondleiding gegeven over het bedrijf. Deelname aan de informatiebijeenkomst op 5 maart is vrijblijvend en gratis.

Aanmelden kan op de website: ltoledenvoordeel.nl/informatiebijeenkomst