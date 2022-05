Bouw een knikker aan bij BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op 26 mei kun je je eigen knikkerbaan komen bouwen in het BIEBlab. Het BIEBlab begint om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Knikkerbaan

“Daar gaat ‘ie!” Ben je (technisch) creatief en meer wil je meer weten en ervaren over krachten, snelheid en versnelling? Dan is deze workshop waarbij je met (voornamelijk) kosteloos materiaal aan de slag gaat om een parcours voor een klein voorwerp (een knikker) te bouwen helemaal iets voor jou! Het bouwwerk mag je na afloop van de workshop uiteraard mee naar huis nemen.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

