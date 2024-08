‘Buurten bij de bouwers’? Een kijkje achter de schermen bij de wagenbouwers

LICHTENVOORDE – Altijd al eens een kijkje achter de schermen willen nemen bij het bouwen van een corsowagen? Dat kan op zaterdag 7 september met het Buurten bij de bouwers arrangement. Een leuk en leerzaam uitje, aldus voorzitter Thijs Kroezen: “Als je niet precies weet wat er bij een corso komt kijken, dan gaat er echt een wereld voor je open.”

Wat gaat er allemaal schuil achter zo’n grote corsowagen? Hoe wordt de wagen gebouwd? Hoeveel mensen werken eraan en hoeveel werk is het eigenlijk? Een antwoord op al deze vragen en nog veel meer, krijg je tijdens het Buurten bij de bouwers arrangement van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, belooft Thijs Kroezen: “Met dit arrangement willen we belangstellenden op een informele en laagdrempelige manier informeren over ons corso. Leuk om zelf te doen, maar ook met je vriendengroep of als familie- of personeelsuitje”.

Inhoud arrangement

Belangstellenden starten op een centrale plek met een kop koffie of thee. Na een korte presentatie vertrekken de deelnemers onder begeleiding van een gids naar een bouwlocatie. “Je raakt gegarandeerd in de ban van het bouwproces”, weet Thijs Kroezen uit ervaring. “Je bewondering en waardering groeit vast met de minuut zodra je hoort en ziet wat er allemaal schuilgaat achter de bouw van zo’n dahliareus op wielen. Van maquette tot laswerk en van techniek tot spektakelstuk; je leert het nodige over het bouwen van een corsowagen”.

Kontjes kniepen

De rondleiding duurt ongeveer twee uur en wie het leuk vindt mag natuurlijk een handje helpen bij het ‘kontjes kniepen’ of dahlia’s plakken. “Er is die zaterdag volop bedrijvigheid bij de 18 corsohallen, want op zondagochtend moeten de wagens op tijd op het tentoonstellingsterrein zijn. En natuurlijk de optocht om 14.00 uur.”

Arrangement online boeken

Wil jij een kijkje achter de schermen bij het bouwen van de corsowagens? Grijp dan deze unieke kans en boek het ‘Buurten bij de Bouwers’ arrangement online via bloemencorso.com. “Wees er op tijd bij, want het aantal kaarten is beperkt!”.