Creatieve expositie Marianum-leerlingen in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De Bibliotheek Lichtenvoorde staat deze weken in het teken van jong creatief talent. Leerlingen van Scholengemeenschap Marianum tonen hier het resultaat van twee beeldende kunstprojecten die zij tijdens de lessen van docente Heleen Rooks hebben gemaakt. De tentoonstelling is deels van buitenaf te bewonderen en tijdens openingsuren ook binnen te bekijken.

Draadfiguren met karakter

In de opdracht Lichaam in lijn werkten de leerlingen aan expressieve draadfiguren. Ze onderzochten verhoudingen en bewegingen van het menselijk lichaam en brachten deze over in ijzerdraad. Door technieken als buigen, verstevigen en vormgeven ontstonden driedimensionale miniaturen met elk een eigen uitstraling.

Schilderen in lagen

De tweede opdracht, Coulissenlandschap in plakkaatverf, leverde kleurrijke schilderijen op met diepte en dynamiek. Leerlingen werkten in lagen: van een nat-in-nat geschilderde achtergrond tot getamponeerde bomen en verfijnde details op de voorgrond. Het resultaat is een reeks sfeervolle landschappen waarin kleurgebruik en compositie centraal staan.

Te zien in en rond de bibliotheek

Een selectie van de kunstwerken is geplaatst in de etalages van de bibliotheek en dus 24 uur per dag zichtbaar vanaf de straat. Binnen is een uitgebreider overzicht van de werken te zien. De expositie biedt een mooi inkijkje in het creatieve leerproces van jongeren uit de regio.

📍 Meer informatie over de expositie en openingstijden is te vinden op: www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

