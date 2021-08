Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Het idee werd min of meer uit nood geboren, maar het bleek een schot in de roos. Toen het culturele leven grotendeels stil kwam te liggen, kwam een aantal creatieve geesten op het idee om een ‘pop up’ openluchttheater te bouwen. En dat voorziet overduidelijk in een behoefte, zo kan de balans aan het eind van het tweede seizoen worden opgemaakt. Het programma loopt nog tot eind oktober.

Toen de liefhebbers van livemuziek en uitgaan vanwege dat verfoeide covid-virus ineens thuis kwamen te zitten, borrelde het idee van een openluchttheater op.

Vorig jaar was dat in Lichtenvoorde-Zuid, maar voor dit tweede seizoen werd uitgeweken naar De Schans in Vragender, een gebied dat onder meer bekend is van de Zwarte Cross. Het bleek een ideaal decor voor openlucht-vertier. “Het is volledig omzoomd. Cultuur in de natuur dus”, aldus Jelle Spexgoor, een van de organisatoren.

Leeg weiland

Het is Timp Evenementenservice dat het voortouw had genomen. Vooral om op die manier het eigen personeel aan het werk te houden. Waarop een team op touw werd gezet met Luuk Domhof, Jette Holkenborg-Peters, Dave Holkenborg, Nienke Penterman en Jelle Spexgoor. “Het hele theater is ‘from scratch’ opgebouwd”, aldus Spexgoor. “Er was slechts een leeg weiland. Je kunt dit dus met recht een ‘pop up’ theater noemen.”

De afgelopen maanden waren er optredens van onder meer Tim Knol, The Hilltop Howlers, Boogie Beasts, Høken met de Heinoos en meerdere tribute-concerten aan The Police & Sting (met onder anderen Bauke Bakker), Johnny Cash (met Rocco Ostermann) en Queen.

De voorstellingen werden goed bezocht. “Het mooie is dat veel mensen ons intussen weten te vinden. Ons publiek zit droog en wordt gedurende de avond aan tafel bediend. Waarbij ook kan worden gekozen voor een smaakproeverij: een vijfgangen streekdiner, bereid door onze eigen chef-kok.”

Gevarieerd programma

Behalve muziek zijn er bovendien kindervoorstellingen, filmvertoningen en cabaret.

Vanaf september wordt het openluchttheater verder uitgebreid. Er wordt een grote festivaltent geplaatst. “Waardoor in één klap het hele terrein is overdekt.”

Voor de komende maanden staan er meerdere optredens op het programma. Waaronder tributes aan CCR, Fleetwood Mac, De Dijk en AC/DC. Daarnaast is er een optreden van Boh Foi Toch nadat de eerste show binnen de kortste keren was uitverkocht. Verder komt Joris Linssen & Caramba naar de Acherhoek en is er een theatercollege met professoren van de Universiteit Twente.

Omdat de bezoekers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten, is er geen test- of vaccinatieverplichting

Het openluchttheater is nog geopend tot en met 31 oktober. Voor meer informatie over het programma en de verkoop van tickets: www.openluchttheaterlichtenvoorde.nl.