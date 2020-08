Dahleo speurtocht in plaats van Kinderspelen

LICHTENVOORDE – Omdat ook de Kinderspelen dit jaar niet georganiseerd kunnen worden in verband met de Corona-uitbraak en de daarbij horende maatregelen, heeft de organisatie een alternatieve activiteit bedacht voor alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Oost Gelre: een Dahleo speurtocht.

In de week van 6 t/m 13 september wordt in veertien etalages in het winkelcentrum (Varkensmarkt, Broekboomstraat, Nieuwmarkt en Dijkstraat) een Dahleo verstopt. Elke Dahleo heeft een foto en een letter. De foto’s moeten bij elkaar worden gezocht en de letters vormen een woord. Met dit woord mag je een creatieve zin of spreuk bedenken. Het deelnameformulier voor de speurtocht wordt in de week voorafgaand aan de speurtocht in de Elna geplaatst. Ook is het formulier te downloaden op www.corsokids.nl

