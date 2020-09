Dahlia Kunstobjecten Route: genieten van ruim 30 dahlia creaties

LICHTENVOORDE – Op zondag 13 september zijn op diverse locaties in en om het centrum ruim 30 Dahlia Kunstobjecten te bewonderen. Voorzitter Herman ter Haar: “Wij zijn als Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde blij verrast dat we zoveel aanmeldingen hebben gekregen. Dit laat zien dat de Lichtenvoordse gemeenschap niet voor één gat te vangen is.”

Na het moeilijke besluit eerder dit voorjaar om het Bloemencorso Lichtenvoorde af te gelasten, was er toch behoefte om iets te organiseren. Voorzitter Herman ter Haar: “We vinden het als SBL belangrijk om iedereen betrokken te houden bij het corso. Deze Dahlia Kunstobjecten Route kon op brede steun van de corsogemeenschap rekenen. We zijn dan ook blij dat we zoveel aanmeldingen hebben gekregen. Niet alleen van de corsogroepen, maar ook van partijen als het Marianum, de gemeente Oost Gelre, Scouting, de Protestantse Kerk Nederland en woonzorgcentrum Antoniushove. De Dahlia Kunstobjecten Route wordt op zondag 13 september om 14.00 uur officieel geopend. Daarna kunnen belangstellenden de objecten al wandelend bewonderen.”

Programma 14.00 -20.00 uur

De route is ongeveer acht kilometer lang en voert onder meer door het Wentholtpark, de Corsotuin en het centrum. “In totaal zijn er meer dan 30 kunstobjecten te bewonderen. Op zondag is er een programma van 14.00 tot 20.00 uur met live muziek van St. Switbertus en St. Caecilia en straattheater. De kunstobjecten blijven nog tot en met dinsdag staan, dus mensen hebben alle tijd om de objecten te bekijken. Daarnaast wordt er net als in andere jaren een aftermovie gemaakt, dus mensen die niet kunnen of het om gezondheidsreden niet aandurven om de route te lopen kunnen het evenement op deze manier zien”, aldus Herman ter Haar.

Corona spelregels

In tegenstelling tot ‘normale corsojaren’ heeft de organisatie er bewust voor gekozen zo min mogelijk reclame te maken voor het evenement. Herman ter Haar: “ We willen het vooral een lokaal evenement laten zijn. We kunnen echter niet goed inschatten hoeveel bezoekers we kunnen verwachten, daarom willen we bezoekers vragen om niet allemaal tegelijk naar het evenement te komen. De route is genummerd van 1 tot 39, maar de route heeft geen echt startpunt. Je kunt dus op elk willekeurig punt starten. Er is wel een verplichte looprichting. Verder vragen we bezoekers om voorzichtig, alert en begripvol te zijn en zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.”

De Dahlia Kunstobjecten Route is een gratis evenement, aanmelden is niet nodig. Kijk voor de route en de Corona spelregels op www.bloemencorso.com

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden...