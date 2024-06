Dansend robotje in BIEBlab Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op donderdag 13 juni, om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde hoe je robotje Ozobot EVO kunt laten dansen. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Robotje Ozobot EVO gaat dansen

Ken je het leuke robotje ‘Ozobot EVO’ al? Je kan deze programmeren door een route met stiften te tekenen; Ozobot kan de lijnen volgen en zo over een ondergrond bewegen. Maar Ozobot EVO kan nog meer, want hij heeft ook sensoren om obstakels te zien en te volgen. In dit BIEBlab ga je aan de slag met alle sensoren en besturingsmogelijkheden van Ozobot. Doet Ozobot wel precies wat je van hem vraagt?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

Bron(nen) & Afbeelding(en)