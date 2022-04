De Achterhoekse Unieke Spelen komen eraan

LICHTENVOORDE / ACHTERHOEK – Meedoen, elkaar ontmoeten en plezier maken. Dat is waar het om draait tijdens de Achterhoekse Unieke Spelen die op zaterdag 21 mei 2022 worden gehouden in en rondom de Hamalandhal in Lichtenvoorde. De Achterhoekse Unieke Spelen zijn in navolging van de Special Olympics Nationale Spelen 2018.

De eerste regionale editie in 2019 was een groot succes. Bij Loes Lageschaar, regiocoördinator Uniek Sporten bij Achterhoek in Beweging, verschijnt een grote lach op haar gezicht als ze terugdenkt aan die eerste editie. ‘Wat hebben we een lol gehad samen. Als organisatie hadden we alles tot in de puntjes voorbereid, maar met deze doelgroep is en blijft het volop improviseren. Zo was bij de finalewedstrijd voetbal een van de belangrijkste spelers nergens op het veld te bekennen. Na een korte zoektocht bleek dat hij al in de kantine zat om handtekeningen uit te delen. Geweldig toch?’

Nu, na drie jaar, kan eindelijk de tweede editie van de Achterhoekse Unieke Spelen worden gehouden. Dit jaar vindt het evenement plaats in de gemeente Oost Gelre, bij de Hamalandhal.

‘De Hamalandhal is er voor iedereen. Daarom zijn wij ontzettend trots dat wij dit jaar de Achterhoekse Unieke Spelen mogen organiseren’, zegt Tim Bader, manager Hamalandhal.

Sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, van jong tot oud, maken kennis met het gevarieerde sport- en beweegaanbod van de Achterhoek. ‘We kiezen voor een iets andere opzet dan de vorige editie’, vertelt Loes Lageschaar. ‘Deelnemers schrijven zich niet in voor één sport, maar rouleren tussen verschillende sport- en spelactiviteiten, zowel binnen- als buiten. Van voetbal, stoepranden, tafeltennis en bocce tot judo, gym of bootcamp. Daarnaast is er, voor wie durft, de mogelijkheid om de klimwand uit te proberen. Voor deelnemers met een ernstig meervoudige beperking is er een laagdrempelig beweegprogramma beschikbaar. Zo is deelname voor alle unieke sporters mogelijk.’ Bij alle activiteiten van de Achterhoekse Unieke Spelen staat de olympische gedachte centraal: meedoen is belangrijker dan winnen.

Het evenement start om 10.30 uur met een gezamenlijke warming-up en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Op de website www.achterhoekseuniekespelen.nl staat alle informatie zoals het volledige programma en het aanmeldformulier. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Met sporten en bewegen zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, kwaliteit of beperking, erbij hoort. Het is een sportevenement door en voor Achterhoekers met als doel alle unieke sporters in onze regio te laten meedoen.

