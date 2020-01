‘De film of het boek’ in Schrijfcafé Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De voorlaatste bijeenkomst van het Schrijfcafé in de Bibliotheek Lichtenvoorde (Dijkstraat 2a) staat op maandag 27 januari in het teken van ‘de film of het boek. Woordenkunstenaar Barbara Pavinati van Rabarbara zal de avond, die om 19.30 uur begint, weer begeleiden. Aanmelden om deel te nemen wordt op prijs gesteld.

Schrijfcafé

Tijdens het Schrijfcafé wordt op informele wijze gepraat over schrijven en alles wat daarbij komt kijken. Onder het genot van koffie of thee wisselen de deelnemers gedachten en ideeën uit over zelf meegebrachte teksten, al dan niet zelfgeschreven. Schrijfervaring is absoluut niet nodig. Rabarbara trapt elk samenzijn af met een inbreng van eigen pen.

Vijfde bijeenkomst: De film of het boek

Barbara: “We kennen allemaal wel het fenomeen dat we een boek hebben gelezen daarna naar de film kijken en dat die dan erg tegenvalt. Dit kan komen, omdat de beelden niet kloppen met onze fantasie over het boek. Ook kan het voorkomen dat je een film hebt gezien en dan het boek gaat lezen. Dan kan je ook voor een bijzondere ervaring komen te staan. We gaan kort in gesprek over dit verschil en kijken daarna een boekverfilming naar keuze uit de collectie van de Bibliotheek. Na afloop schrijf je als je wilt thuis een recensie à la Rabarbara over de film. Je krijgt een hand-out mee met de opdracht waar de recensie aan moet voldoen. De recensie mag je naar een mede-cursist of Rabarbara mailen voor feedback.”

Aanmelden

De bijeenkomsten in 2019 en 2020 zijn op verschillende maandagavonden van 19.30 uur – 21.30 uur. Aanmelden voor alle bijeenkomsten is mogelijk, maar aan een specifieke avond deelnemen behoort ook tot de mogelijkheden. Deelname kost €5,00 per avond en aanmelden hiervoor kan op www.oostachterhoek.nl/schrijfcafe. Daar is ook het programma en de overige informatie te vinden.