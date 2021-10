Digitaal snuffelen in oude foto’s Lichtenvoorde/Oost Gelre

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op vrijdag 29 oktober wordt er in de Digitheek (in de Lichtenvoordse Bibliotheek) uitleg gegeven over het zoeken in digitale fotobestanden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het zoeken naar foto’s van oud-Lichtenvoorde en de gemeente Oost Gelre. Deze workshop wordt twee keer georganiseerd die middag: van 14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Deelnemen is gratis.

Digitaal snuffelen in oude foto’s

“Wat is er nu leuker dan foto’s bekijken van je woonplaats in vroegere tijden? Herinneringen ophalen aan hoe het er in het verleden uitzag?” Resy Oonk van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is enthousiast over de mogelijkheden die de digitale foto-albums bieden. “Ik heb zelf gezocht naar oude afbeeldingen van mijn straat en was verrast wat ik allemaal kon vinden”, aldus de geboren Lichtenvoordse. “Tijdens de korte workshop, waarvoor je niet zo heel veel digitale kennis nodig hebt, gaan we op zoek naar mooie beelden. Natuurlijk komen er foto’s uit Oost Gelre langs, maar woon je in een andere plaats in de Achterhoek, ook dan is de workshop interessant voor je”, aldus Resy. “In een uurtje leer ik je hoe je kunt zoeken, zodat je thuis op je gemak verder kunt kijken”.

Aanmelden

Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Het zelf meenemen van een laptop is handig, maar geen verplichting. De Bibliotheek zorgt voor een aantal laptops die al klaar staan bij de workshop. Je kunt je inschrijven in je Bibliotheek, via www.oostachterhoek.nl/digitheek of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

Digitheek

In de Digitheek worden korte workshops gegeven, over diverse digitale onderwerpen. Van uitleg over wandelapps, tot zoeken in digitale foto-archieven, van uitleg over handige biebapps tot het maken van fotoboeken. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand staat er een ander thema in de belangstelling.

Programma 2021-2022

In de Bibliotheek is een flyer beschikbaar met alle data en onderwerpen voor het seizoen 2021-2022. Het programma is ook terug te vinden op www.oostachterhoek.nl/digitheek.

Lees ook ....