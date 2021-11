Digitale kerstkaarten maken in bieb

LICHTENVOORDE – Op 17 december (18.30-19.30 uur) wordt er in de Bibliotheek Lichtenvoorde een workshop ‘digitale kerst- en nieuwjaarskaarten maken’ georganiseerd. De deelnamekosten bedragen voor leden €2,50. Niet leden betalen €3,50. Aanmelden voor deze workshop gaat via www.oostachterhoek.nl/kerstkaarten

Digitale kaarten

Heb jij nog geen kerstkaarten gekocht of zelf gemaakt? Meld je dan snel aan voor de workshop die we organiseren in Lichtenvoorde. Je leert op diverse manieren zogenaamde e-cards maken, digitale kaarten die je bijvoorbeeld per mail kunt versturen. We gaan aan de slag met kerstkaarten en nieuwjaarswensen.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshops gaat via www.oostachterhoek.nl/kerstkaarten, in de bibliotheekvestiging of via 088-0062929.

