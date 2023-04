Documentaire Grensherinneringen te zien in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op woensdagavond 11 mei is de prijswinnende documentaire Grensherinneringen te zien in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt €3,50. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting en betalen € 2,50. Reserveren is noodzakelijk en kan in de bibliotheek of via www.oostachterhoek.nl/grensherinneringen

Grensherinneringen

Twee jaar lang heeft videograaf Jahra Esser (van Jahra.nl) in samenwerking met Stichting “Ik vraag me af…” gewerkt aan de documentaire “Grensherinneringen” ofwel “Grenzerinnerungen”. In deze documentaire komen 20 mensen uit Nederland en Duitsland aan het woord die WOII hebben meegemaakt aan weerszijden van de grens.

De 20 geïnterviewden vertellen elk over hoe zij WOII hebben meegemaakt. Vervolgens heeft Jahra deze bijzondere verhalen gecombineerd tot een geheel waarbij er nadruk wordt gelegd op dat er geen scherpe scheidingslijn is tussen ‘wij’ & ‘zij’ en ‘goed’ & ‘fout’.

In 2021 hebben Jahra en Stichting “Ik vraag me af…” de People-to-People-EUREGIO-prijs in ontvangst mogen nemen voor deze documentaire. Deze prijs wordt uitgereikt aan inwoners die gedurende hun leven op meerdere fronten een bovengemiddelde bijdrage leverden aan het grensoverschrijdend samenwerken en samenleven.

De documentaire is mede mogelijk gemaakt door ‘Interreg Deutschland-Nederland’ en de provincie Gelderland.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl