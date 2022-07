Documentaire Zwarte Cross: Vaak Bu-J te Bang in oktober in de bioscoop

LICHTENVOORDE – Het grootste festival van Nederland, Zwarte Cross, krijgt een eigen documentaire. Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang gaat op 9 oktober in première bij Pathé Tuschinski en is daarna exclusief te zien in 25 Pathé bioscopen. Bijna drie jaar lang doken documentairemakers Floor van der Kemp en Lars Gierveld in de wereld van de Zwarte Cross, die afgelopen weekend haar 25ste verjaardag vierde. Met open vizier volgden zij de mensen achter het meest kleurrijke, krankzinnige, geprezen én onbegrepen festival van Nederland. Een film over een jongensdroom die begon met 1.000 bezoekers op een veldje in Hummelo en uitgroeide tot één van de grootste festivals van Europa met jaarlijks 220.000 bezoekers. Na de exclusieve vertoningen in Pathé vanaf 9 oktober is Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang te zien op Videoland.

De documentaire start in de meest roerige tijd die Zwarte Cross-eigenaren Jolink, Lovink en Degen ooit hebben gekend: vlak na de editie van 2019 editie barst een mediastorm los, omdat ludiek bedoelde tekstbordjes op het festivalterrein racistisch worden gevonden. Daarna volgen problemen met onzekerheid over de festivallocatie én breekt corona uit. Vervolgens kondigt oprichter Hendrik Jan Lovink zijn afscheid aan, vertrekken ook een hoop vaste medewerkers en wordt de organisatie overgenomen door de Engelse festivalmagnaat Superstruct Entertainment. Hoe blijft het unieke karakter van de Zwarte Cross overeind in deze storm van tegenslag en veranderingen? En hoe ziet die identiteit er dan eigenlijk uit?

De film voert je mee naar het ontstaan van de Zwarte Cross in 1997 en de waanzinnige groei in de 25 jaar daarna. De filmmakers krijgen een schat aan amateurbeelden van Gerard Lovink, de vader van oprichter Hendrik-Jan. Gerard klapte zijn camera open om zijn zoon en vriend Gijs te filmen op hun eerste Zwarte Cross en verzamelde daarna 25 jaar lang honderden uren beeldmateriaal. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid werd al dit unieke materiaal gedigitaliseerd en geschikt gemaakt voor de filmmontage.

Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang is een film over een jongensdroom van twee vrienden. Over brullende motoren en gillende gitaren. Maar ook over het Achterhoeks ‘noaberschap’, (de grenzen van) humor, festival-icoon ‘Tante Rikie’ en de liefde voor alles wat apart is. Vaak Bu-j te bang staat voor de Achterhoekse branie en lef die overal op het festival te vinden zijn: in de stunts, in anders willen zijn dan anderen en het omarmen van alles dat apart is en in de waanzinnige groei van het festival.

Over de makers:

De geboren Achterhoeker Lars Gierveld versloeg het Zwarte Cross-festival een paar jaar voor BNNVARA. Als die-hard bezoeker kent hij het festival door en door. Hij verbaast zich over het feit dat veel mensen bij Zwarte Cross alleen maar denken aan cross, bier en modder. Tijd voor een film die het festival écht laat zien.

Floor van der Kemp zit anders in de wedstrijd: zij is nog nooit op de Zwarte Cross geweest en denkt aanvankelijk ‘dat het iets met de TT in Assen te maken heeft’. Als leek kijkt zij met de nieuwsgierige blik van de buitenstaander.

