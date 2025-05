Dorpendeal Groene Long Lichtenvoorde officieel ondertekend

LICHTENVOORDE – In een feestelijke bijeenkomst op maandagmiddag 26 mei hebben vijf lokale organisaties, de gemeente Oost Gelre en de Provincie Gelderland hun handtekening gezet onder de Dorpendeal Groene Long Lichtenvoorde. Met deze overeenkomst wordt een stevige basis gelegd voor meer ontmoeting, beweging en gemeenschapszin in de wijken van Lichtenvoorde.

De ondertekening vond plaats bij basisschool De Leeuw aan ’t Hof 2, in het hart van de wijk. De Groene Long is een initiatief van Stichting Hamalandhal, Stichting Wentholtpark, Wijkvereniging ’t Hooiland, Stichting De Schatberg en Stichting Zwembad Meekenesch. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het versterken van de leefbaarheid in Lichtenvoorde, met ruimte voor spel, sport en sociaal contact in het groen.

Investeren in buurten én bewoners

De komende twee jaar worden diverse projecten gerealiseerd. Zo krijgt speeltuin De Schatberg een nieuwe, groene invulling en wordt het Wentholtpark verder ontwikkeld als centrale ontmoetingsplek. Ook de Hamalandhal en Zwembad Meekenesch worden verduurzaamd en uitgebreid. Wijkvereniging ’t Hooiland organiseert buurtactiviteiten om bewoners dichter bij elkaar te brengen.

De Provincie Gelderland ondersteunt dit initiatief via de regeling Dorpendeals. Ook de gemeente Oost Gelre is actief betrokken met een verbindende rol. Samen zorgen de partijen ervoor dat ideeën van bewoners kunnen uitgroeien tot tastbare verbeteringen in de wijk.

Meer dan alleen fysieke vernieuwing

De Dorpendeal Groene Long is niet alleen een investering in speelplekken en sportvoorzieningen, maar vooral in mensen. Het project sluit aan bij de behoefte aan verbinding en samenwerking in de wijk en draagt bij aan een toekomstbestendig Lichtenvoorde.

Meer informatie over Dorpendeals is te vinden op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/dorpendeals

