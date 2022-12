Eerste namen Zwarte Cross 2023

LICHTENVOORDE – Als er een songtitel is die de line-up van de Zwarte Cross 2023 kan omschrijven, dan is dat de titel van de tophit van Son Mieux:’Multicolor’. Met 39 artiesten tikt de Zwarte Cross net zoveel genres aan als het aantal kleuren op het pallet van een schilder. Son Mieux, Bastille (UK), Eagles of Death Metal (US), Hans Dorrestijn, Prins S. en de Geit, Hang Youth, Martijn Koning, Miss Djax en nog veel meer artiesten staan op het programma, waarbij ‘fear of missing out’ op de loer ligt.

Met het nieuwe jaar in aantocht geeft de Zwarte Cross haar bezoekers alvast een mooi vooruitzicht voor 2023, namelijk de eerste reeks met nieuwe namen voor de komende editie. Maar liefst 39 verschillende bands en artiesten uit het binnen- en buitenland maken hun opwachting op het razendsnel uitverkochte festival. In de loop van 2023 worden er nog meer namen bekendgemaakt.

De organisatie van de Zwarte Cross, de Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., is trots dat er op de 33 podia weer veel verschillende genres te horen en te zien zullen zijn. De Zwarte Cross schiet met hagel en raakt 39 keer in één schot. Het is een vermaakloterij met altijd prijs voor alle 229.900 bezoekers.

Naast Bastille (UK), Eagles of Death Metal (US), Son Mieux, Hans Dorrestijn, Prins S. en de Geit, Hang Youth, Martijn Koning en Miss Djax staan ook Shantel & Bucovina Club Orkestar (DE), Boh Foi Toch, Henk Wijngaard & De Woudrukkers, Bob Wayne & The Outlaw Carnies (US), Bintangs, Miller & The Tone Machine, Captain Kaiser (BE), Kate Clover (US), Tramhaus, EZG, Jones & Stephenson (BE), Mr. Belt & Wezol, The Slackers (US), Mahout (IT), Boss Capone & Patsy, Bagjuice, Komodo, De Baron, Valvetronic, Goeiemiddag!, Major Turnoff, Heqwerk, Navadem, Vieze Vedi & Stefano van Stefano’s, Jeroen Antoine, Coming Fout!, Man Man Man de Podcast, Lavinia Meijer, Magic Tom & Yuri, Mariachi Los Tarascos (BE) en De Gestampte Meisjes vast voor 2023.

Alle hoeken van het artistieke universum worden aangeraakt. Meeslepende, knallende en onontdekte genres. Theater, muziek, stunts en motorcross. Bastille, Eagles of Death Metal, Son Mieux en vele anderen zijn al bekend in heel Nederland en ver buiten onze landsgrenzen, maar er zijn nog veel meer pareltjes. Bijvoorbeeld Nederlands oudste nog bestaande rockband Bintangs. Opgericht in 1961 en nog steeds springlevend. Vanzelfsprekend zijn er ook local heroes. Hiphop van het Didamse Heqwerk en volvette soul, gospel en rhythm ’n blues van het Silvoldse Miller & The Tone Machine. Andere artiesten zoals Prins S. en de Geit maken diep verstopte, smerige dansmoves los die je normaal alleen durft te showen in het midden van een manshoog maisveld bij volle maan. Cabaretier Hans Dorrestijn, de onbetwiste meester van de bittere droefenis, vertelt en zingt zijn verhalen die vrijwel altijd gepaard gaan met ironie en een tragikomische ondertoon. Explosieve en puntige punkpop van Kate Clover (US) en haar band blazen je wenkbrauwen van je smoel en laten je tegelijk fonetisch meebrullen met haar catchy refreinen. Martijn Koning komt wederom naar de Theatertent. Iedereen kent deze komiek wellicht van één van zijn vele solovoorstellingen in de theaters of van zijn tv-optredens. Hij dendert het liefst door, door de actualiteit en door het leven van alledag.

Slogan Nøhlen Is Dodelijk!

18 november maakte de Zwarte Cross de nieuwe slogan voor 2023 bekend. Nøhlen Is Dodelijk! Met deze line-up komt deze wijze lijfspreuk der nuchtere Achterhoekers alleen maar tot zijn recht. Want vanuit positiviteit kan respect, plezier en creativiteit ontstaan. Stap uit de neerwaartse spiraal van negativiteit en cynisme. Het is tijd voor Bruut Nationaal Geluk!

De volgende reeks nieuwe wordt in januari bekend gemaakt.

