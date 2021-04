Feestfabriek organiseert ‘Startschotgala’ op zaterdag 1 mei

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Feestfabriek Alles Komt Goed BV (de organisatie achter onder andere festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana) zal op zaterdag 1 mei aanstaande een test-event optuigen voor 10.000 bezoekers genaamd Startschotgala. Dit testfestival is onderdeel van een serie opschalingstesten van Fieldlab Evenementen; een initiatief van de overheid en de sectoren die zakelijke en publieksevenementen organiseren. Tijdens het Startschotgala wordt alles wat in voorgaande onderzoeken van Fieldlab Evenementen is getest op kleinere schaal, gemonitord met een hoger bezoekersaantal. De kaartverkoop start op vrijdag 16 april om 11.00 uur. Tickets kunnen vanaf dat moment gekocht worden via: www.startschotgala.nl.

Het Startschotgala

Op zaterdag 1 mei is evenemententerrein De Schans in Lichtenvoorde (waar onder andere de Zwarte Cross plaatsvindt) de locatie voor het Startschotgala. Tienduizend feestvierders mogen daar, schouder aan schouder, eindelijk weer eens goed genieten. De vraag is natuurlijk; weten de bezoekers nog hoe ze een feestje moeten bouwen en hoe er gedanst en gezongen kan worden binnen de anderhalve meter? Bij de organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, wordt in ieder geval alles uit de kast gehaald om er een waanzinnig mooi festijn van te maken. Een grote festivaltent en het strand van de Schans zijn onderdeel van het decor van het Startschotgala, maar de bezoeker kan ook rekenen op grandioos vuurwerk, een bak met special effects en een vol programma met diverse artiesten;

Mental Theo – Lekker hakken met een dikke 90’s set

De Paloma’s – Ouderwetse gezelligheid met piratenhits van weleer

Høken met de Heinoos – Oerend hard de beuk erin!

The Dirty Daddies – De meest vlammende coverband van Nederland

FeestDJRuud – Zeg je feest, dan zeg je FeestDJRuud



Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV: “Wij zijn verheugd met het vertrouwen van diverse overheidsinstanties en Fieldlab Evenementen om een omvangrijk testfestival in het oosten van het land te mogen organiseren. De Feestfabriek is in dit geval verantwoordelijk voor de gehele productie van het festival, zoals het regelen van de vergunningen tot aan programmering. Mede dankzij de goede samenwerking met zowel gemeente Oost Gelre als alle hulpdiensten kunnen we dit Startschotgala realiseren en gezamenlijk een bijdrage leveren aan een veilige en verantwoorde manier om evenementen in de toekomst weer toegankelijk te maken voor een groter publiek.”

Feestfabriek & Fieldlab Evenementen

Bij de Fieldlab-festivals wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Het doel is om een risicoanalyse te kunnen maken op basis van de gedragingen van de bezoekers op het festivalterrein. Waar tijdens andere testevents bezoekers nog een tag (apparaatje om bewegingen te monitoren) moesten dragen, zal dat tijdens dit event niet zo zijn. Wel moeten alle bezoekers zich voor én na het evenement laten testen op het coronavirus. Aan de toegangspoort moet een negatief testresultaat getoond worden. Voor dit test-event geldt verder dat de bezoekers een mondkapje dragen. Daarnaast zijn er nog enkele andere voorwaarden die gelden voor het bezoek aan dit test-event. Deze staan vermeld op de website.

Met betrekking tot de rolverdeling tussen de Feestfabriek en Fieldlab; De Feestfabriek faciliteert het festival en zal de productionele taken op zich nemen. Fieldlab Evenementen is verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot het onderzoek. Vanuit Fieldlab wordt aangegeven dat het, in het kader van het onderzoek, belangrijk is dat alle bezoekers en betrokken partijen vooraf de Close App downloaden. Met deze app kan eenvoudig en snel informatie worden gedeeld met gebruikers over bijvoorbeeld het inplannen van testen. Bovendien draagt de Close App bij aan het onderzoek om de evenementen te evalueren.

Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep van het onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen: “Wij zijn heel blij dat we vandaag een nieuwe reeks onderzoeken mogen aankondigen. Het is mooi dat we deze opschalingstesten kunnen doen, waar we eerder opgedane kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen toetsen. We realiseren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker met een blik op het huidige epidemiologische beeld, waar versoepelingen voorlopig nog even uitblijven. Deze nieuwe onderzoeken zijn echter essentieel voor de tweede fase van Fieldlab Evenementen.”

Praktische informatie

Tickets kunnen worden aangeschaft vanaf vrijdag 16 april, 11.00 uur, via www.startschotgala.nl. Het toegangsbewijs is persoonsgebonden, aangezien de houder van een ticket geregistreerd moet staan en bereikbaar moet zijn voor de organisatie. De prijs van een ticket is 30 euro. Hier zitten geen servicekosten aan verbonden. Parkeren is gratis. Minimale leeftijd voor dit evenement is 16 jaar. Alle ticketvoorwaarden met betrekking tot dit event staan vermeld op de website, evenals een uitgebreide FAQ waar antwoord wordt gegeven op diverse vragen met betrekking tot dit festival.

Lees ook ....