Fietsroute langs de Lichtenvoordse dahliavelden

LICHTENVOORDE – De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde stippelt ieder jaar een dahlia fietsroute uit. De route gaat dwars door het prachtige Achterhoekse coulisselandschap en langs alle 18 dahliavelden van de Lichtenvoordse corsogroepen.

De 18 Dahliavelden Fietsroute 2020 staat garant voor maar liefst 46,5 kilometer fietsplezier. De route is uitgestippeld door SBL-bestuurslid Rob Mellink en zijn vrouw. “Ieder jaar wordt de route veelvuldig gefietst door vakantiegangers en bezoekers van het corso die hier in de periode langere tijd verblijven. Dat is ook de opzet waarom we de route maken. We willen mensen bewust maken hoeveel werk er komt kijken bij het maken van een corsowagen. Daarnaast willen we ze laten zien wat Lichtenvoorde nog meer te bieden heeft. Qua natuur maar ook qua centrum. Na zo’n fietstocht is het fijn om de beentjes even te strekken op één van de gezellige terrassen in het centrum en een hapje en een drankje te nuttigen”, aldus Rob.

Start bij Corsotuin

De route start en eindigt bij de Corsotuin aan de Richterslaan. Rob Mellink: “In de corsotuin zie je alle soorten en kleuren dahlia’s die in ons bloemencorso worden gebruikt. Op de infoborden en via de trap paal krijg je meer informatie over het bloemencorso. De corsotuin is aangelegd in 2015 en is in 2018 voltooid met een kunstwerk dat de saamhorigheid van de Lichtenvoordse corsogemeenschap symboliseert. Van daaruit fiets je continu rondom Lichtenvoorde. Dus is de totale afstand te lang, dan kun je de route zelf onderbreken en op een ander moment weer verder oppakken.

De route is gratis te downloaden op www.bloemencorso.com en staat ook afgedrukt in het Achterhoek Nieuws van deze week.”

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print