Film en gesprek in Lichtenvoorde: Zijn de oplossingen voor onze toekomst al beschikbaar?

LICHTENVOORDE – Op maandag 21 oktober organiseert Stichting De Goede Donut een inspirerende film- en gespreksavond in SCC Den Diek, Lichtenvoorde, in samenwerking met Filmhuis Het Doek. De avond draait om de vraag: Hebben we de oplossingen voor de huidige uitdagingen al in handen? De documentaire Tomorrow vormt het startpunt van deze avond vol discussie en reflectie over de toekomst.

De film Tomorrow laat zien hoe pioniers wereldwijd alternatieve oplossingen ontwikkelen op vijf essentiële gebieden: voedsel, energie, economie, onderwijs en democratie. Zo wordt er getoond hoe lokale gemeenschappen hun eigen voedselvoorziening duurzaam inrichten, hoe de energietransitie in volle gang is en hoe lokale valuta’s gemeenschappen versterken. Ook wordt ingegaan op vernieuwend onderwijs en manieren om democratie breder in te zetten dan alleen de traditionele verkiezingen.

Na de film volgt een gesprek, waarin het publiek samen met Stichting De Goede Donut bespreekt welke concrete stappen we in de Achterhoek kunnen zetten. Met een optimistische toon vraagt de documentaire ons om na te denken over hoe we zelf kunnen bijdragen aan een betere toekomst – niet later, maar nu.

Stichting De Goede Donut, geïnspireerd door de theorie van de Engelse econome Kate Raworth, wil mensen in de regio motiveren om anders te denken over de toekomst en gezamenlijk stappen te zetten naar een nieuwe, duurzame samenleving.

Locatie: SCC Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde

Datum en tijd: Maandag 21 oktober 2024, aanvang 19.00 uur

Tickets: Verkrijgbaar via de website van Den Diek of Filmhuis Het Doek.

Voor meer informatie, bezoek de websites van SCC Den Diek en Filmhuis Het Doek.

