Films tijdens Achterhoek Pride in bibliotheken

LICHTENVOORDE – Op dinsdagavond 7 juni (vanaf 19.30 uur) wordt er in de Bibliotheek Lichtenvoorde, in het kader van de Achterhoekse Pride Maand, de film ‘Pride’ vertoond. Een week later (14 juni, eveneens om 19.30 uur) volgt de film ‘Été 85’ in de Bibliotheek Eibergen. Iedereen is van harte welkom bij beide films. Kaarten zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/pride en kosten €5,00 voor leden en €6,00 voor niet-leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Eerste Achterhoekse Pride Maand in juni 2022

De eerste Achterhoekse Pride Maand wordt een maand waarin mensen worden samengebracht en vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is! Een maand waarin gevierd wordt dat iedereen erbij hoort ongeacht geslacht, gender of geaardheid. De Achterhoekse Pride Maand is een initiatief vanuit de Klankbordgroep Regenbooggemeentes Oost Gelre en Winterswijk. Initiatiefnemer Michiel Wopereis vertelt: “Op 11 oktober zijn de gemeentes Oost Gelre en Winterswijk een Regenbooggemeente geworden. Inmiddels zijn meerdere gemeentes in de Achterhoek een Regenbooggemeente of zijn van plan dit te worden. Het thema leeft in de gemeenschap en er komt steeds meer aandacht voor. Mensen zien hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is. Tijd om hier nog meer aandacht aan te schenken en zichtbaar uit te dragen dat we TROTS zijn in de Achterhoek.”

Pride

Op dinsdagavond 7 juni (19.30 uur) vertoont de Bibliotheek Oost-Achterhoek in Lichtenvoorde de film ‘Pride’.

Het is 1984, Margaret Thatcher is aan de macht en de mijnwerkers staken. Tijdens de Gay Pride in Londen besluit een groep homoseksuele activisten geld in te zamelen voor de stakende mijnwerkers en hun families, maar de vakbond schaamt zich voor deze actie. De steunbetuigers trekken zich er niets van aan en vertrekken in een busje naar een mijnwerkersdorpje in Wales om hun donaties persoonlijk te overhandigen.

Regisseur: Matthew Warchus, hoofdrolspelers: Bill Nighy, Dominic West en Andrew Scott.

Été 85

In Eibergen staat op dinsdagavond 14 juni (19.30 uur) de film ‘Été 85’ op het programma.

In de zomer van 1985 wordt de zestienjarige Alex van zijn sokken geblazen door de twee jaar oudere, wereldwijze David. Hun romance zal echter tragisch eindigen, zo verklapt Alex meteen al in een voice-over. Veelfilmer Ozon bewerkte de Britse jeugdroman Dance on My Grave van Aidan Chambers tot een zeer Franse zomerfilm, mooi zwoel en nostalgisch van toon, zij het ook een beetje soapy. Geinig detail: de film heette aanvankelijk Été 84, maar omdat Ozon per se het nummer ‘In Between Days’ van The Cure op de soundtrack wilde, uit 1985, werd de titel op de valreep veranderd.

Regisseur: François Ozon, hoofdrolspelers: Félix Levebvre, Benjamin Voison.

