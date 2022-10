Foto Collectief exposeert natuurfoto’s

LICHTENVOORDE – Net als vorig jaar heeft het Foto Collectief Lichtenvoorde het thema van de Kinderboekenweek (Gi-ga-groen) als inspiratie voor een prachtige serie foto’s gebruikt. De kunstwerken van de leden zijn tot het eind van het jaar te bekijken in De Dahlia, de cursusruimte van de Bibliotheek Lichtenvoorde.

Foto Collectief Lichtenvoorde

Het Foto Collectief bestaat uit een groep bevlogen amateurfotografen, die twee keer in de maand bijeenkomt om kennis en kunde op het gebied van fotografie uit te wisselen in een gezellige en informele sfeer. Daarnaast biedt de fotoclub diverse activiteiten aan op het gebied van fotografie, met als doel een betere fotograaf te worden. Graag helpen de leden beginnende fotografen met de basiskennis van de fotografie, zodat zij hun fototoestel beter kunnen bedienen.

FC Lichtenvoorde exposeert de komende tijd foto’s met het onderwerp ‘natuur en dieren’. De amateurfotografen van het collectief hebben het thema vrij geïnterpreteerd en het vastgelegd op de gevoelige plaat. Een prachtig geheel, dat te zien is in de cursusruimte, maar ook vanuit buiten aan De Leest.

Op de Leest

Als je vanaf de Markt in de richting van de Aldi en de Lidl loopt, zie je de na de prachtige nieuwe muurschildering ‘de Biebboekenkast’ de uitstekende hoek van de Bibliotheek Lichtenvoorde. Die uitstekende hoek is de exporuimte ‘Op de Leest’. In deze hoek van het gebouw, waar drie grote ramen beschikbaar zijn en die zichtbaar is vanaf de Markt, wordt aan Lichtenvoordse verenigingen en organisaties de gelegenheid gegeven om zichzelf te presenteren. “De afgelopen periode vulde de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde en de KBO Lichtenvoorde de ruimte. Nu is het weer de beurt aan het Foto Collectief. En in 2023 is er volop plek voor andere initiatieven”, aldus PR/Communicatiemedewerker Resy Oonk.

Ook ‘Op de Leest’?

Mochten andere verenigingen of organisaties interesse hebben om gebruik te maken van deze expositiemogelijkheid, dan kan er contact opgenomen worden met Resy Oonk, 088-0062929.

