Foto Collectief Lichtenvoorde ‘op de leest’ in nieuwe Bibliotheek

LICHTENVOORDE – De nieuwe Bibliotheek van Lichtenvoorde is inmiddels alweer enkele weken gesloten. Het prachtige gebouw hunkert naar Lichtenvoordse bezoekers, die komen struinen in de kasten, tijdschriften komen lezen aan de leestafel of in de heerlijke banken, of een cursus komen volgen in De Dahlia, de cursusruimte van de bieb. Gelukkig zijn er ook mooie ontwikkelingen te melden: de eerste samenwerkingspartner die een expositie verzorgt voor de ramen van Bibliotheek is een feit. Het Foto Collectief Lichtenvoorde presenteert zich ‘op de leest’ met foto’s van de nieuwe bieb.

Foto Collectief Lichtenvoorde

Het Foto Collectief bestaat uit een groep bevlogen amateurfotografen, die twee keer in de maand bijeenkomt om kennis en kunde op het gebied van fotografie uit te wisselen in een gezellige en informele sfeer. Daarnaast biedt de fotoclub diverse activiteiten aan op het gebied van fotografie, met als doel een betere fotograaf te worden. Graag helpen de leden beginnende fotografen met de basiskennis van de fotografie, zodat zij hun fototoestel beter kunnen bedienen.

FC Lichtenvoorde exposeert de komende tijd 18 prachtige foto’s met als onderwerp de Bibliotheek Lichtenvoorde. De leden van de club zijn een aantal dagen actief geweest in het nieuwe gebouw. Dit leverde een zeer gevarieerde beelden op: van verstilde doorkijkjes, lezende kinderen tot abstracte kunstwerken. De helft van de foto’s zijn vanaf de buitenzijde van de Bibliotheek te bekijken. Over enkele weken worden de schermen omgedraaid, waarna de andere negen vanaf buiten te zien zijn. Op het moment dat de Bibliotheek weer geopend is, bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om binnen, in de prachtige cursusruimte ‘De Dahlia’, te komen kijken naar het werk van de fotoclub.

Op de leest

De foto’s van de fotoclub zijn de allereerste uitgelichte objecten ‘op de leest’. In deze hoek van het gebouw, waar drie grote ramen beschikbaar zijn en waar goed zicht op is vanaf de Markt, wordt aan Lichtenvoordse verenigingen de gelegenheid gegeven om zichzelf te presenteren. Enkele deelnemers zijn al vastgelegd, zoals het Foto Collectief. Marian ter Haar, voorzitster van de fotoclub over de samenwerking: “We zijn heel blij met deze samenwerking! Een mooie zichtbare plek in Lichtenvoorde waar veel mensen (langs) komen. Het is zeker de moeite van een wandelingetje langs de Bibliotheek waard om onze foto’s te komen bewonderen”.

Ook ‘op de leest’?

Mochten andere verenigingen of instellingen interesse hebben om gebruik te maken van deze expositiemogelijkheid, dan kan er contact opgenomen worden met Resy Oonk, PR/Communicatie van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929.