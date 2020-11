Fotocursus veilig vanuit huis!

LICHTENVOORDE – Ruim 11 jaar geeft Marc Hartman, professioneel fotograaf van ‘Onwies Fotografie’ fotocursussen vanuit zijn studio aan huis. Mede door de steeds wisselende maatregelen door het Coronavirus heeft Marc besloten zijn fotocursussen live en online te gaan geven. “Met de huidige cursisten ben ik nu sinds een maand overgestapt van het geven van de fotocursussen in mijn studio naar het geven van online lessen via Microsoft Teams. Dit is vlekkeloos verlopen en eigenlijk merk ik de afstand helemaal niet meer”, aldus Marc. Ook zijn huidige cursisten hebben het positief ervaren. Daarom worden de nieuwe cursussen vanaf nu standaard live online gegeven.

De cursussen zijn voor de cursist met een spiegelreflex- of systeemcamera. Marc van Onwies Fotografie geeft momenteel 2 cursussen. De ‘Fotocursus basis live online’, voor de beginnende fotograaf, die vooral nog op de automatische stand fotografeert. En de ‘Fotocursus verdieping live online’ voor de cursist die wil worden uitgedaagd om zichzelf verder te ontwikkelen. Onderwerpen als: RAW, Nachtfotografie, RawTheapee (gratis alternatief voor Lightroom), HDR en flitsen komen aan bod.

De cursisten krijgen na iedere les een foto-opdracht mee naar huis passend bij de behandelde lesstof.



Vrijblijvende kennismaking

Voor de ‘Fotocursus basis live online’ is er op donderdag 12 november a.s. van 20.00 tot 21.00 uur een vrijblijvende kennismaking. Je krijgt uitleg over de fotocursus. We testen of je online verbinding goed werkt via Microsoft Teams en je kunt vragen stellen. Daarna kun je beslissen of je start met deze fotocursus.

Graag aanmelden vooraf.

Zie voor meer info een aanmelden http://www.onwies.nl