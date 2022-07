Foto’s Stichting Bloemencorso in bieb

LICHTENVOORDE – De komende maanden zijn de ramen van de grote cursusruimte De Dahlia van de Bibliotheek Oost-Achterhoek gevuld met foto’s van de Stichting Bloemencorso. Daarnaast staat de maquette ‘Boekenstad’ van corsogroep Verdut Nogal in de ruimte. De expositie is te bekijken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek, maar ook zichtbaar vanaf ‘De Leest’.

Fotowedstrijd Bloemencorso

Van binnen én van buiten de Bibliotheek kun je de komende maanden de winnende foto’s van de fotowedstrijd 2019, 2020 en 2021 bekijken. De foto’s van 2019 betreffen de 10 winnaars die foto’s instuurden van het allerlaatste corso dat door de Lichtenvoordse straten trok. De foto’s uit 2020 en 2021 zijn afkomstig van de Dahlia Kunstobjecten Route, het alternatief dat de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde in het leven riep in de Corona-periode. Voorzitter van de Stichting Bloemencorso Herman ter Haar is blij dat er in 2022 weer een volwaardig corso te zien is in dahliadorp Lichtenvoorde. “Wel is het uniek dat we nu de foto’s van drie achtereenvolgende fotowedstrijden kunnen laten zien”, aldus de altijd positieve Ter Haar.

Exposeren op De Leest

Ook een mini-expo inrichten voor de ramen van de Bibliotheek? Stuur een mail naar resy.oonk@oostachterhoek.nl en dan nemen we contact met je op.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....