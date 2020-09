Fotowedstrijd Dahlia Kunstobjecten Route

LICHTENVOORDE – Op zondag 13 september zijn op diverse locaties in en om het centrum ruim 30 Dahlia Kunstobjecten te bewonderen. De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde daagt fotografen uit om de kunstobjecten op een creatieve manier te fotograferen en in hun mooiste foto’s in te sturen voor de jaarlijkse fotowedstrijd.

Dit jaar helaas geen Bloemencorso Lichtenvoorde, maar wel een Dahlia Kunstobjecten Route. Voorzitter Herman ter Haar: “Wij zijn als SBL blij verrast dat we zoveel aanmeldingen hebben gekregen. Niet alleen van corsogroepen, maar ook van partijen waaronder het Marianum, de gemeente Oost Gelre, Scouting en de Protestantse Kerk Nederland. De Dahlia Kunstobjectenroute wordt op zondag 13 september om 14.00 uur officieel geopend. Daarna kunnen belangstellenden de objecten al wandelend bewonderen. De route en overige praktische informatie wordt volgende week in een speciale bijlage bij het Achterhoek Nieuws verspreid. Ook wordt de route gepubliceerd op onze website.”



Inzenden foto’s

Over de fotowedstrijd zegt Herman ter Haar: “Wij organiseren ieder jaar een fotowedstrijd. Ook al is het voortraject dit jaar anders en is er geen corso, we zijn ervan overtuigd dat alle deelnemende partijen er iets prachtigs van maken. Vandaar dat we hebben besloten de fotowedstijd ook gewoon door te laten gaan. Fotografen die mee willen doen kunnen hun drie mooiste foto’s (minimaal 1MB) tot en met 30 september aanleveren via corsofoto@bloemencorso.com Alle ingezonden foto’s worden anoniem en door een vakkundige jury beoordeeld.

De fotografen van de tien mooiste foto’s krijgen automatisch bericht.” Voor meer informatie over de fotowedstrijd zie www.bloemencorso.com/media

