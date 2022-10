Geluidscollage maken in het BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 27 oktober kun je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde een geluidscollage komen maken. Het BIEBlab begint om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Geluidscollage maken

Net als met stukjes papier kan je ook videofragmenten knippen en plakken. Eerst ga je op geluidenjacht. Met een filmcamera neem je zoveel mogelijk verschillende geluiden op, waarbij je ook het geluid zo goed mogelijk in beeld brengt.

Als je dit hebt gedaan, maak je in de computer een beeld/geluidscompositie.

Eerst wordt overbodig beeld verwijderd, dan herhaal en combineer je de samples tot een ritme ontstaat. Je kan ook fragmenten versnellen en vertragen of omkeren.

De workshop eindigt met het gezamenlijk bekijken/-luisteren van de resultaten.

BIEBlab in vier vestigingen

Werden de BIEBlab-activiteiten vorige seizoenen georganiseerd in Eibergen en Ruurlo, nu komt ook Borculo erbij. In Ruurlo kun je twee keer per maand terecht, in Borculo en Eibergen één keer per maand. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Culturije.

