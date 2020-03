Gratis cursus in de Bibliotheek

Zelf overheidszaken via de computer regelen?

LICHTENVOORDE – Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huur- of zorgtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die steeds vaker via internet geregeld moeten worden. Dit kan lastig zijn, vooral als u niet zo handig bent met een computer en met internet. Daarom biedt de Bibliotheek de cursus ‘Digisterker : werken met de e-overheid’ aan. Vanaf 18 maart wordt ‘Digisterker’ gegeven bij de KBO Lichtenvoorde in De Treffer, in samenwerking met de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Deelname is voor iedereen gratis.

Digisterker

In deze cursus leert u stap voor stap en in een rustig tempo om uw weg te vinden op de sites van de overheid. ‘Digisterker’ bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven in De Treffer, Raadhuisstraat 18a in Lichtenvoorde. Er zijn dit voorjaar twee mogelijkheden om deze cursus te volgen. De eerste mogelijkheid betreft woensdag 18 en 25 maart aanstaande (van 9.30-11.30 uur). Een nieuwe kans volgt op woensdag 8 en 15 april (van 9.30-11.30 uur).

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze gratis cursus of heeft u vragen? Op onze website www.oostachterhoek.nl/digisterker vindt u alle informatie en kunt u zich aanmelden. U kunt ook bellen met ons Servicebureau: 088-0062929.