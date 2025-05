Gratis lezing over beelddenken, neurodiversiteit en genderdiversiteit in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op donderdag 5 juni organiseren Natasja Esmeijer en Miranda Meijer van Het Beelddenkende Brein een boeiende en interactieve lezing over beelddenken, neurodiversiteit en genderdiversiteit in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De avond start om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via https://oostachterhoek.op-shop.nl.

Tijdens de lezing krijg je inzicht in hoe het brein werkt en hoe verschillen in informatieverwerking – zoals beelddenken en taaldenken – invloed hebben op leren, communiceren en het dagelijks functioneren. Ook thema’s als ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, dyslexie en genderidentiteit komen aan bod.

Het tweede deel van de avond biedt ruimte voor vragen en interactie met het publiek. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs, opvoeding, inclusiviteit of simpelweg meer wil begrijpen van de diversiteit in hoe mensen denken en zijn.

