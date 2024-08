Gratis openlucht bioscoop Wentholtpark Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Net als vorig jaar, is er ook deze zomervakantie weer een gratis openlucht bioscoop in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Op zaterdag 10 augustus worden er 3 films vertoond in deze schitterende groene long van het dorp.

Op een groot mobiel LED scherm centraal in het park vertoont het lokale bedrijf Addink Media Groep, in samenwerking met Went Events (van stichting Wentholtpark Lichtenvoorde), ook dit jaar weer films in de zomervakantie. Het doel van organisator is om een gezellig gratis uitje te bieden, zodat ook gezinnen die om (financiële) redenen niet op vakantie kunnen of een dagje weg, tóch een leuk uitje kunnen hebben met de kids. “Maar natuurlijk is iedereen gewoon welkom, ook al ga je wel op vakantie”, aldus organisator Rutger Addink.

Het geheel is in picknick style, dus iedereen eigen kleedje/stoel, hapje en drankje meenemen en genieten van leuke films. Er is dan ook geen horeca aanwezig en het terrein, centraal in het park ter hoogte van het Marianum, is vrij toegankelijk.

Het programma voor dit jaar op zaterdag 10 augustus is:

11.00 uur Fien & Teun, circus op de boerderij

14.30 uur SpongeBob, spons uit het water

19.30 uur Beverly Hills Cop

De kosten voor de filmlicenties worden mede door enkele lokale sponsoren gedekt. In geval van slecht weer, zal de buitenbioscoop verplaatst worden naar zondag 11 augustus.

Blijf voor actuele informatie in ieder geval op de hoogte via de facebookpagina van het Wentholtpark.